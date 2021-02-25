Виконавчий директор CASE вважає, що Україна цьогоріч має шанс на бурхливе економічне зростання

Економіка України якщо й постраждала через коронавірус, то незначно, - ВВП у 2020 році скоротився лише на 4,1%. Проте нині у країни є шанс на бурхливе економічне зростання.

Таку думку в коментарі Укрінформу висловив виконавчий директор CASE Україна Дмитро Боярчук.

«Внутрішній попит в Україні у 2020 році не падав. Він зріс. Падіння економіки у 2020-му році було всього на 4,1%, що для України взагалі важко вважати критично кризовим показником. Падіння ж відбулося через зниження інвестиційного попиту, бо в кризу ніхто не інвестує. Ефект низької порівняльної бази проявлятиметься у 2021-му році, проте казати, що економічне зростання вистрелить, поки зарано», - розповідає експерт.

За його словами, зростання економіки країни у 2021 році залежатиме від урожаю зернових, від цін на металопродукцію у світі, а також від упровадження реформ, що, у свою чергу, є сигналом для інвесторів, які сьогодні вкладають гроші лише в державні зобов'язання та майже не інвестують в українське виробництво.

«Наразі шанс на бурхливе зростання є: якщо вдасться виростити хороший врожай, якщо ціни на наш експорт ростимуть швидше, аніж ціни на імпорт, якщо Україна зробить так, щоб інвестори вкладали у виробництво, а не в державні борги», - підсумував Боярчук.

Як повідомляв Укрінформ, за прогнозом Національного банку, ВВП України у 2021 році зросте на 4,2%. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує зростання цього показника на 4,6%, інвестиційна компанія Dragon Capital - на 5,3%.