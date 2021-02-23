Для підвищення прожиткового мінімуму до фактичного рівня треба ще 250 мільярдів - Мінфін
Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час дискусії "Прожитковий мінімум в Україні: що з ним не так і як це виправити" сказав заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.
"Якщо говорити про урядовий законопроєкт, там є норма, що ми як держава повинні рухатись до фактичного розміру прожиткового мінімуму. На даному етапі це може коштувати бюджету близько 250 млрд гривень", - сказав Єрмоличев.
Як повідомляв Укрінформ, раніше Мінсоцполітики внесло ряд законопроєктів, які спрямовані на виконання указу Президента Володимира Зеленського та програми діяльності уряду щодо запровадження в Україні нової методології обчислення прожиткового мінімуму.
Уряд пропонує, щоб прожитковий мінімум визначався та застосовувався винятково для визначення основних соціальних гарантій, які є для особи основним джерелом доходів: мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія за віком, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям тощо. Також пропонується запровадити нормативи для розрахунку соціальних виплат і зборів - так звані базові величини для соціальних виплат на дітей, соціальних виплат населенню, грошових платежів і стягнень, адміністративних зборів.
У законі "Про Державний бюджет України на 2021 рік" встановлено такий прожитковий мінімум на одну особу на місяць: із 1 січня – 2 189 гривень, із 1 липня – 2 294 гривні, з 1 грудня – 2 393 гривні.