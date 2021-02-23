Для підвищення прожиткового мінімуму до фактичного рівня треба ще 250 мільярдів - Мінфін

Підвищення прожиткового мінімуму, визначеного законом про держбюджет на 2021 рік, до фактичного рівня на цьому етапі може коштувати бюджету близько 250 млрд гривень.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час дискусії "Прожитковий мінімум в Україні: що з ним не так і як це виправити" сказав заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

"Якщо говорити про урядовий законопроєкт, там є норма, що ми як держава повинні рухатись до фактичного розміру прожиткового мінімуму. На даному етапі це може коштувати бюджету близько 250 млрд гривень", - сказав Єрмоличев.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Мінсоцполітики внесло ряд законопроєктів, які спрямовані на виконання указу Президента Володимира Зеленського та програми діяльності уряду щодо запровадження в Україні нової методології обчислення прожиткового мінімуму.

Уряд пропонує, щоб прожитковий мінімум визначався та застосовувався винятково для визначення основних соціальних гарантій, які є для особи основним джерелом доходів: мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія за віком, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям тощо. Також пропонується запровадити нормативи для розрахунку соціальних виплат і зборів - так звані базові величини для соціальних виплат на дітей, соціальних виплат населенню, грошових платежів і стягнень, адміністративних зборів.

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У законі "Про Державний бюджет України на 2021 рік" встановлено такий прожитковий мінімум на одну особу на місяць: із 1 січня – 2 189 гривень, із 1 липня – 2 294 гривні, з 1 грудня – 2 393 гривні.