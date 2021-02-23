Нацбанк вивів три компанії з фінансового ринку

Національний банк вивів з ринку три компанії та видав ліцензії шести новим учасникам.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що Національний банк виключив ПТ “Ломбард “Балканіка” Приватного Підприємства “Балканіка” і компанія” та ПТ “Єгорова і компанія “Ломбард Партнер” з Державного реєстру фінансових установ, а також ТОВ “Астра Лізинг” з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

Такі рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових установ 19 лютого 2021 року на підставі власних заяв компаній.

ПТ “Ломбард “Балканіка” мало ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту. Ліцензія була анульована 22 січня 2021 року. ПТ “Єгорова і компанія “Ломбард Партнер” мало ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту. Вона була анульована 29 січня 2021 року. Активи цих двох ломбардів становили 12,1 млн грн, або 0,3% від загального обсягу ринку ломбардів станом на 1 жовтня 2020 року.

ТОВ “Астра Лізинг” мало ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу. Її було анульовано 22 січня 2021 року. Компанія не надавала свою звітність до Нацбанку.

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Крім того, Національний банк уніс до Державного реєстру фінансових установ шість нових учасників: ТОВ “Інтелпей” , ТОВ “ФК “Рейн”, ТОВ “ФК “Айквітас”, ТОВ “ФК “Совран”, ТОВ “Мега Фінанс” та ТОВ “Диметра Фінанс”.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.