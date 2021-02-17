Нацбанк вніс чергові зміни до Державного реєстру фінансових установ

Чотири компанії виключили із реєстру фінустанов і дві компанії поповнили ринок .

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг на засіданні 12 лютого 2021 року ухвалив рішення про виключення з Державного реєстру фінансових установ ПТ "Ломбард "Гулевіч і компанія" (ЄДРПОУ 23845409), ТОВ "ФК "Прайм-Фінанс" (ЄДРПОУ 41878895), ТОВ "Всеукраїнське Народне Товариство "Форум" (ЄДРПОУ 36396672) та КС "Грицева калитка" (ЄДРПОУ 25921103).

ПТ "Ломбард "Гулевіч і компанія" мало одну ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту. Ліцензія була анульована 18 грудня 2020 року. Активи ломбарду становили 1,2 млн грн або 0,03% від обсягу ринку станом на 1 жовтня 2020 року.

ТОВ "ФК “Прайм-Фінанс" мало чотири ліцензії – на надання послуг з факторингу, надання послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, а також на надання гарантій. Усі ліцензії були анульовані 15 січня 2021 року. Активи фінансової компанії становили 99,6 млн грн або 0,05% від обсягу ринку станом на 1 жовтня 2020 року.

ТОВ "Всеукраїнське народне товариство "Форум" мало одну ліцензію на діяльність з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах. Строк дії ліцензії закінчився 1 липня 2020 року. 29 січня 2021 року установа звернулася до НБУ щодо виключення її із реєстру фінустанов.

КС "Грицева калитка" мала одну ліцензію на надання коштів у позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту. Ліцензія була анульована 18 грудня 2020 року. Зобов’язання установи становили 44,6 тис. грн або 0,003% від обсягу ринку станом на 30 вересня 2020 року, а її активи – 449,3 тис. грн або 0,02% від обсягу ринку.

Крім цього, Національний банк уніс до Державного реєстру фінансових установ дві нові фінустанови – ТОВ "ФК "Юністарс" та ТОВ "ФК "ІТ Інтеграція".

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Також НБУ ухвалив рішення видати ТОВ "ФК "ІТ Інтеграція" три ліцензії – на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, на надання послуг з факторингу, а також на надання послуг з фінансового лізингу.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.