НБУ визначився щодо заходів впливу на небанківські фінустанови

Національний банк визначив порядок застосування заходів впливу до небанківських фінансових установ за порушення законів та нормативно-правових актів, зокрема й про захист прав споживачів фінансових послуг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що регулятор ухвалив два нові документи – Положення про заходи впливу на ринках небанківських фінпослуг та Положення про особливості заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінустановою та призначення тимчасової адміністрації.

Положеннями передбачається застосовування до всіх небанківських фінансових установ широкого спектру заходів впливу залежно від характеру, обставин, причин та наслідків порушення. Це можуть бути: вимога усунути порушення, вимога скликати позачергові збори учасників фінустанови, штраф, тимчасове зупинення або анулювання ліцензії, виключення компанії з реєстру, укладення письмової угоди.

До високоризикових сегментів ринку, якими є страховики та кредитні спілки, що залучають кошти громадян, додатково можуть застосовуватися також такі заходи впливу як затвердження плану відновлення, відсторонення керівництва від управління та призначення тимчасової адміністрації.

Окремі заходи впливу передбачені для небанківських фінансових груп. Якщо регулятор встановить порушення законодавства з питань нагляду на консолідованій основі, то має право підвищити економічні нормативи, ліміти, а також встановити обмеження на окремі види операцій.

Під час нагляду НБУ не лише встановлюватиме факти порушення законодавства, але й перевірятиме, чи є діяльність установи ризиковою для вкладників та кредиторів. Якщо ознаки ризиковості діяльності буде встановлено, регулятор матиме право відкликати ліцензію фінустанови.

Такі підходи передбачені двома постановами Правління Національного банку України - від 1 лютого 2021 року №12 та від 2 лютого 2021 року №13. Постанова №12 набирає чинності з 6 лютого 2021 року, з відтермінуванням окремих норм до 1 березня 2021 року. Постанова №13 набирає чинності з 6 лютого 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, із 1липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.