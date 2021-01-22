Україна посідає 120 місце з розвитку фінансового ринку – Хромаєв

На сьогодні Україна посідає 120 місце з розвитку фінансового ринку серед 125 країн.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії до 2030 року сказав голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Тимур Хромаєв.

"На сьогодні Україна посідає 120 місце серед 125 країн щодо розвитку фінансового ринку. Наше законодавство дуже суттєво відстає. Ми отримали гарний шанс підписавши Європейську асоціацію і на сьогодні ми маємо чіткий вектор розвитку і наближення нашого фінансового права до ЄС", - сказав Хромаєв.

Він зазначив, що за останні 18 місяців Україна зробила найпотужніший крок: було прийнято закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг" (його ще називають закон про "спліт"), закон про деривативи. Але, за його словами ще лишаються законопроєкти, які слід ухвалити, аби фінансовий ринок мав належну законодавчу базу, необхідну для його належної роботи.

Як повідомляв Укрінформ, Український міжнародний фінансовий центр (УМФЦ) може бути запущений у 2023 році. Новий фінансовий центр буде базуватися на 5 установах: консультаційна рада, бюро зв’язків з інвесторами, арбітражний центр, універсальна біржа, фінансово-інфраструктурний холдинг. Реалізація проєкту щодо запуску УМФЦ надасть можливість прискорити економічне зростання та покращити загальний добробут населення.