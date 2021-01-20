Український міжнародний фінансовий центр може почати роботу у 2023 році – Хромаєв

Український міжнародний фінансовий центр (УМФЦ) може бути запущений у 2023 році.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це на засіданні уряду сказав голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Тимур Хромаєв.

"Був підготовлений меморандум між урядом і нашими американськими та європейськими партнерами щодо формування і створення Українського міжнародного фінансового центру. Ця ідея стала можливою завдяки ухваленню в минулому році закону про спрощення залучення інвестицій… Орієнтований час запуску центру – 2023 рік", - сказав Хромаєв.

Голова НКЦПФР зазначив, що новий фінансовий центр буде базуватися на 5 установах: консультаційна рада, бюро зв’язків з інвесторами, арбітражний центр, універсальна біржа, фінансово-інфраструктурний холдинг. Н його думку, реалізація проєкту щодо запуску УМФЦ надасть можливість прискорити економічне зростання та покращити загальний добробут населення.

"За нашими попередніми підрахунками, це - додаткових 2% до ВВП щорічно. Окрім цього, це – справедливі і прозорі процеси ціноутворення на основні товари і фінансові інструменти", - сказав Хромаєв.

Як повідомлялося, концепція розвитку фондового ринку в Україні була представлена 22 жовтня 2020 року на нараді з обговорення питання про створення інфраструктури для розвитку фондового ринку в Україні.