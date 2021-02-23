Україна експортуватиме яйця до Ефіопії

Компетентні органи України та Ефіопії погодили сертифіката здоров'я на експорт столових яєць, що дозволить українським виробникам експортувати цю продукцію до Ефіопії.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчової продукції та захисту споживачів.

«Україна та Ефіопія погодили форму сертифіката здоров'я на експорт столових яєць, призначених для споживання людиною... Це означає, що українські виробники столових яєць отримали можливість експортувати свою продукцію до Ефіопії», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Держпродспоживслужба також працює над відкриттям ринків інших африканських країн для експорту столових яєць та яєчної продукції. У цьому списку: Гана, Марокко, Алжир, Ангола та Південно-Африканська республіка.

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«Завдяки спільним зусиллям держави та бізнесу ми розширюємо географію експорту продукції нашої держави, і зі свого боку робимо все можливе для підтримки іміджу нашої країни як надійного торговельного партнера»,- заявила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.