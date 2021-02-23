Україна торік експортувала рекордний обсяг соняшникової олії

Експорт соняшникової олії сягнув рекордного показника - 6,9 млн тонн на суму 5,3 млрд дол.

Про це заявив заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Микола Пугачов, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ІАЕ.

«У товарній структурі вітчизняного експорту традиційно переважає продукція рослинництва. Головними продуктами у ній, крім зернових, є олійні культури, рослинна олія та продукти їх переробки. За даними Державної митної служби України, у 2020 році вартість експорту насіння та плодів олійних культур склала 1,8 млрд дол. Це на 29 % менше, ніж 2019 року», - зазначив Пугачов.

За його словами, обсяги поставок цієї продукції на зовнішні ринки знизились на 36 % – до 4,4 млн тонн. Експорт ріпаку в натуральному вимірі після рекордної для України позначки у 3,2 млн тонн 2019 року скоротився торік до 2,4 млн тонн. Більш як наполовину знився і продаж за кордон соєвих бобів – до 1,8 млн тонн.

Науковець зазначив, що основними покупцями українських олійних культур та олії у 2020 році, як і в попередні роки, є країни Азії та Європи.

"Характерною рисою 2020 року стало подальше посилення позицій Європейського Союзу в імпорті насіння вітчизняних олійних культур. При цьому трійка основних споживачів вітчизняної продукції цієї групи залишилася без змін.

Лідируючу позицію серед імпортерів українських олійних культур третій рік поспіль утримує Німеччина (18,9%). Значними є також частки Туреччини (14,7%) та Бельгії (13,0%). За ними йдуть Нідерланди (10,2 %), Білорусь (7,9 %), Велика Британія (5,9 %), Франція (5,6 %).

Увагу науковців привернула поява в цьому переліку Великої Британії. За 10 років ця країна збільшила обсяги закупівель українських олійних культур більш як у 27 разів: з 4 млн дол. у 2010 році – до 110 млн дол. у 2020 році.

Тож, сумарно ці сім країн забезпечили Україні понад 76 % експортних доходів від усіх закордонних поставок олійних.

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За інформацією ІАЕ, зменшення у 2020 році обсягів експортних поставок фіксувалось як по соєвій олії – 302 тис. тонн, так і по ріпаковій олії – 137 тис. тонн. Втім, у групі жирів та олій визначальним товаром для експортних ринків залишається соняшникова олія вітчизняного виробництва.

У 2020 році експорт соняшникової олії з України вдруге поспіль сягнув рекордного показника – 6,9 млн тонн, тим самим на 12% перевершивши рекорд 2019 року у 6,1 млн тонн. Виручка від продажу соняшникової олії становила 5,3 млрд дол., що на 24% більше, ніж попереднього року, підсумував Пугачов.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, за січень 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року реалізація олійних культур зменшилася на 35,0%, зернових та зернобобових – на 34,6%.