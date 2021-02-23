Компенсації за «зеленим» тарифом: Вітренко розповів про плани Міненерго

У Міністерстві енергетики опрацьовують зміну джерела компенсації за "зеленим" тарифом.

Як передає Укрінформ, про це т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко написав у Фейсбуці.

"Сталий розвиток "зеленої енергетики", як і сталий розвиток економіки України неможливий без утвердження справедливості в Україні. Так, необхідно опрацювати зміну джерела компенсації за так званим зеленим тарифом. Його свого часу встановив парламент як зобов’язання держави перед виробниками енергії з відновлювальних джерел купувати її за тарифом, який наразі значно перевищує ринкову ціну. Для розуміння, йдеться про загальну суму на рівні 10-20 мільярдів доларів до кінця дії "зеленого тарифу" у 2029 році. Зараз джерелом для виплати цієї компенсації є тариф на передачу електроенергії, який сплачують всі споживачі в Україні", - наголосив виконувач обов'язки міністра.

Так, за словами Вітренка, в загальному тарифі для населення, який наразі становить 1,68 грн, складова безпосередньо електроенергії, яку виробляє Енергоатом і продає для потреб населення, становить 15 копійок, а складова компенсації за "зеленим тарифом" становить близько 20 копійок.

"Увесь тариф на передачу становить біля 30 копійок, при цьому "зелена енергія" навіть не відноситься на поставку населенню", - підкреслив він.

За словам Вітренка, наразі розробляється механізм визначення джерела компенсації, який є логічним і справедливим.

"Ми пропонуємо, щоб джерелом для компенсації за "зеленим тарифом" стало радикальне збільшення податку на викиди вуглецю. Члени нашої команди вже шуткують, що це будуть називати податком на олігархів, оскільки саме вони володіють підприємствами, які здійснюють левову частину таких викидів", - повідомив він.

Вітренко наголосив, що Україна залишаться вірною "зеленому курсу", який проголосив Європейський Союз.

"Хочу зазначити, що ми розділяємо парадигму "зеленого курсу", який проголосив Європейський Союз. Цей курс виходить далеко за межі орієнтації на відновлювальні джерела енергії. Він про нові підходи до загального розвитку економіки", - підкреслив Вітренко.