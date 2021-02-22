Зеленський підписав закон про зниження ПДВ на імпорт аграрної продукції

Зеленський підписав закон про зниження ПДВ на імпорт аграрної продукції

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження ставки ПДВ для деяких видів аграрної продукції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Закон спрямований на забезпечення підтримки сільськогосподарського товаровиробництва в Україні, залучення інвестицій у галузь та підвищення конкурентоспроможності вітчизняного сільського господарства", - йдеться у повідомленні.

Також реалізація норм закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції», який Верховна Рада ухвалила 17 грудня 2020 року, знизить мотивацію платників податку до оптимізації податкових зобов'язань з ПДВ за операціями з відповідною продукцією, що зменшить втрати бюджету та сприятиме детінізації у сфері аграрного виробництва.

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Зазначається, що документ передбачає зниження ставки ПДВ з 20% до 14% за операціями з постачання та ввезення на територію України деяких видів сільськогосподарської продукції, зокрема: великої рогатої худоби, свиней, молока незбираного, пшениці та жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, цукрових буряків, насіння льону, свиріпи або ріпаку, соняшнику та інших олійних культур.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів".

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