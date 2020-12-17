Рада знизила ставку ПДВ на постачання окремих видів сільгосппродукції

Як передає кореспондент Укрінформу, рішення підтримали 255 народних депутатів.

Документ передбачає зниження ставки ПДВ для окремих видів сільгосппродукції з 20% до 14%. Документом пропонується доповнити пункт 193.1 статті 193 Податкового кодексу України підпунктом "г", яким встановити ставку податку на додану вартість у розмірі 14% по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України живої великої рогатої худоби, живих свиней, пшениці, жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, насіння льону, насіння свиріпи та ріпаку, насiння соняшника, насiння та плодів iнших олiйних культур, цукрових буряків.

У зв’язку із запровадженням понижуючої ставки ПДВ у 14% відповідно коригуються норми статті 194 Кодексу щодо основної ставки цього податку.

Зниження ставки ПДВ по операціях з реалізації зернових та олійних культур і незбираного молока загалом не призведе до втрат бюджету, оскільки ці товари не реалізуються кінцевому споживачу, який є фактичним платником ПДВ. Можливий лише тимчасовий касовий розрив, термін якого залежить від часу необхідного за технологією на переробку такої сільгосппродукції (із зниженою ставкою ПДВ) та реалізацію кінцевому споживачу продуктів переробки. Від зниження ставки ПДВ виграють не тільки сільгоспвиробники, а й переробники, оскільки термін сплати основної суми ПДВ для них переміщається з дати оплати сировини на дату оплати зобов’язань по операціях з реалізації продуктів її переробки. Відтермінування щонайменше на 30 днів. (20 днів декларація + 10 днів сплата ПДВ).

При зниженні ставки ПДВ по операціях з реалізації зернових та олійних культур пропорційно знижується сума відшкодування з бюджету експортерам таких зернових та експортерам продуктів їх переробки. Тобто, в рази знижуються витрати бюджету та ризики втрат, пов’язаних із шахрайством з ПДВ та застосуванням так званих «скруток», оскільки різко знижується ефективність таких шахрайських схем.