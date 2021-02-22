«Криптовалютні гірки»: Bitcoin впав нижче $50 тисяч

Вартість криптовалюти Bitcoin впала нижче 50 тисяч доларів у понеділок, 22 лютого, досягнувши найнижчого рівня з середини лютого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Криптовалюта подешевшала до 47,4 тисячі доларів, що стало найнижчим показником упродовж тижня.

Bitcoin втратив майже 17% своєї вартості, а це близько 160 мільярдів доларів від загальної ринкової капіталізації.

Як зазначається, інвестори побоюються, що ціна Bitcoin стала занадто високою.

Як повідомлялося, вартість криптовалюти Bitcoin увечері в неділю, 21 лютого, оновила свій рекорд - $58 332. Bitcoin, найпопулярніша криптовалюта у світі, становить найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найрозвиненішу інфраструктуру.