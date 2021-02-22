«Криптовалютні гірки»: Bitcoin впав нижче $50 тисяч
Укрінформ
Вартість криптовалюти Bitcoin впала нижче 50 тисяч доларів у понеділок, 22 лютого, досягнувши найнижчого рівня з середини лютого.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Криптовалюта подешевшала до 47,4 тисячі доларів, що стало найнижчим показником упродовж тижня.
Bitcoin втратив майже 17% своєї вартості, а це близько 160 мільярдів доларів від загальної ринкової капіталізації.
Як зазначається, інвестори побоюються, що ціна Bitcoin стала занадто високою.
Як повідомлялося, вартість криптовалюти Bitcoin увечері в неділю, 21 лютого, оновила свій рекорд - $58 332. Bitcoin, найпопулярніша криптовалюта у світі, становить найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найрозвиненішу інфраструктуру.