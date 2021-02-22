Вартість Bitcoin за два місяці зросла більш як на 100%

Вартість криптовалюти Bitcoin увечері в неділю, 21 лютого, оновила свій рекорд - $58 332.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Coindesk.

Таким чином, найбільша криптовалюта за два місяці цього року зросла більш ніж на 100% або на 305% порівняно з 2020 роком.

Наразі вартість Bitcoin коливається навколо 57 200 доларів США.

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Bitcoin, найпопулярніша криптовалюта у світі, становить найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найрозвиненішу інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 15:30 20 лютого ціна криптовалюти Bitcoin знову встановила історичний рекорд, перевищивши 57 тисяч доларів.