Криптовалюта Ethereum встановила новий рекорд

Криптовалюта Ethereum встановила новий рекорд

Укрінформ
Криптовалюта Ethereum 10 лютого встановила новий рекорд собівартості.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Coindesk.

За даними торгів, станом на 10:14 за київським часом вартість Ethereum зросла до 1830 доларів.

Утім, за декілька годин вартість її знизилася до 1748 доларів.

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Ethereum — криптовалюта та платформа для створення децентралізованих онлайн-сервісів на базі блокчейна, що працюють на базі розумних контрактів. Вона є другою за капіталізацією криптовалютою після Bitcoin.

Як повідомляв Укрінформ, 4 лютого криптовалюта Ethereum встановила рекорд собівартості у 1693 долари.

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