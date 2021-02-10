Криптовалюта Ethereum встановила новий рекорд

Криптовалюта Ethereum 10 лютого встановила новий рекорд собівартості.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Coindesk.

За даними торгів, станом на 10:14 за київським часом вартість Ethereum зросла до 1830 доларів.

Утім, за декілька годин вартість її знизилася до 1748 доларів.

Ethereum — криптовалюта та платформа для створення децентралізованих онлайн-сервісів на базі блокчейна, що працюють на базі розумних контрактів. Вона є другою за капіталізацією криптовалютою після Bitcoin.

Як повідомляв Укрінформ, 4 лютого криптовалюта Ethereum встановила рекорд собівартості у 1693 долари.