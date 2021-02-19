Близько 10% від ВВП: Центр економічної стратегії оцінив втрати Донбасу за п'ять років

Центр економічної стратегії оцінив втрати Донецької та Луганської областей від збройної агресії Росії щонайменше в 51 млрд дол. США за 2014-2018 роки.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ЦЕС.

"Всього за весь період з 2014 до 2018 регіон втратив близько 1,2 трлн гривень, або, якщо перевести в долари за середньорічним курсом, то 51 млрд доларів США. Це близько 10% від ВВП, що Україна в цілому виробила з 2014 до 2018 року", - зазначається у дослідженні.

Центр економічної стратегії зауважує, що розрахунки включають лише недовироблену додану вартість і не враховують втрати активів, що були зруйновані або зараз знаходяться на непідконтрольній Україні території. Також дослідники не враховували вплив економічної кризи, викликаної військовою агресією РФ, що призвела до падіння економіки усіх регіонів.

"Тому справжні втрати є набагато вищими, і цифра в 1,2 трлн грн за 5 років (2014-2018 рр.) може вважатися лише нижньою межею", - зазначається у повідомленні.

Дослідники розрахували, що якби річна зміна валового регіонального продукту (ВРП) Донецької та Луганської областей була в середньому така ж, як у інших регіонах України, то валовий регіональний продукт цих двох областей разом у 2018 році становив би 595 млрд грн, а не 227 млрд грн. Тобто, втрати склали близько 367 млрд грн, або 13,5 млрд дол. США за 2018 рік.

Згідно із графіком, який ілюструє дослідження, у 2013 році ВРП Донецької області становив 20,6 млрд дол., ВРП Луганської області — 6,9 млрд дол. Того ж року середній ВРП регіонів України (без урахування Криму та Севастополя) становив 6,8 млрд дол. Уже в 2014 році ВРП Донецької області впав до 10,1 млрд дол., Луганської області — до 2,6 млрд дол. Середній ВРП мирних регіонів України того року знизився до 5,3 млрд дол.

У 2015 році ВРП Донецької області становив 5,3 млрд дол., Луганської області — 1,1 млрд доларів, середній ВРП мирних регіонів країни — 3,7 млрд доларів. У 2018 році ВРП Донецької області зріс до 7,1 млрд доларів, однак потенційно він міг скласти 16,4 млрд доларів. ВРП Луганської області фактично склав 1,3 млрд доларів при розрахунковій можливості 5,5 млрд доларів. Середній ВРП мирних областей України у 2018 році становив 5,3 млрд доларів.

Центр економічної стратегії підкреслив, що через втрату територій, людей та активів, розрив ланцюжків вартості та міграцію населення Донецька і Луганська області не просто скоротили регіональний продукт порівняно із 2013 роком, а й суттєво відстали від решти областей України.

Раніше повідомлялося, що віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков оцінив втрати від окупації територій Донбасу у 375 млрд грн, а витрати на відновлення - у понад 21 млрд дол.