Транзит газу до ЄС: Газпром запросив додаткових потужностей в українській «трубі»

Російський Газпром замовив «Нафтогазу України» додаткові потужності на березень для транспортування газу до країн ЄС через високий попит цього опалювального сезону.

Про це перший заступник голови правління Нафтогазу Сергій Перелома повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Через високий попит на газ цього опалювального сезону Газпром потребує додаткових потужностей для доставки природного газу європейським споживачам. І ми його забезпечуємо вже півроку, з жовтня 2020-го. Зокрема, Нафтогаз України на замовлення Газпрому забронював додаткові потужності для транспортування російського газу до країн ЄС у березні - 14,2 млн куб. м на добу", - зазначив він.

За словами Переломи, бронювання здійснювалось на аукціонах, які проводить Оператор ГТС України з використанням платформ RBP (Угорщина) та GSA (Польща).

Додатковий попит на потужності Оператора ГТС існує у напрямку Словаччини та Румунії.

Поки, за словами першого заступника голови правління Нафтогазу, найбільші додаткові обсяги, які замовляв Газпром у поточному сезоні, були у січні 2021 року – 41,2 млн кубометрів на добу.

"Таким чином, Україна забезпечує безперебійне постачання газу європейським споживачам, навіть за умови високого попиту, та отримує додатковий дохід у десятки мільйонів доларів. При цьому ми сумлінно виконуємо свої зобов’язання по організації транспортування обсягів газу, передбачених угодою, підписаною з Газпромом наприкінці 2019 року", - підкреслив він.

Згідно з угодою, сторони зобов'язалися транспортувати в цьогоріч 40 млрд кубометрів газу, або до 109 млн кубометрів на добу.

"А бронювання додаткових потужностей дозволило збільшити ці обсяги", - пояснив Перелома.

Як повідомляв Укрінформ, у січні 2021 року ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) протранспортувало з України до Європи 3,86 млрд кубометрів газу - на 51% більше порівняно з січнем 2020 року. Зниження проти грудня 2020 року - на 32% - в компанії пояснюють умовами чинного транзитного контракту.

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30 грудня 2019 року Україна і РФ домовились про транзит російського газу через українську газотранспортну систему протягом 5 років з можливістю продовжити контракт ще на 10 років. Угода також передбачала бронювання Газпромом потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд кубометрів (178 млн кубометрів на добу) в 2020 році та по 40 млрд кубометрів (110 млн кубометрів на добу) у 2021 - 2024 роках.

Щоб забезпечити транзит після 2019 року, сторони підписали низку угод: міжоператорську угоду між ТОВ "Оператор ГТС України" та ВАТ "Газпром" (interconnection agreement), договір про організацію транзиту між Нафтогазом та Газпромом (фіксує умови та обсяги транзиту на найближчі п’ять років) та мирову угоду між Нафтогазом та Газпромом про відмову від взаємних претензій за контрактами 2009 року.

РФ, у свою чергу, намагається завершити проєкт будівництва газопроводу "Північний потік - 2" для постачання газу до Європи в обхід України. Україна виступає проти будівництва цього газогону.

Фото: Нафтогаз України