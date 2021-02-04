В ОГТСУ пояснили зниження обсягів транзиту газу до Європи у січні

У січні 2021 року ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) протранспортувало з України до Європи 3,86 млрд кубометрів газу; з Європи до України надійшло 0,44 млрд кубометрів газу, у тому числі шляхом віртуального реверсу – 0,40 млрд (92%).

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу компанії.

На замовлення клієнтів ОГТСУ минулого місяця протранспортував з Європи до України 0,44 млрд кубометрів газу.

"Це на 422% більше, ніж у грудні, що пов’язано з підвищеним попитом на блакитне паливо у зв’язку з погодними умовами в країні, та дорівнює показникам за аналогічний період 2020 року. Зокрема, зі Словаччини в Україну ОГТСУ протранспортував 0,04 млрд куб. м, із Угорщини – 0,40 млрд куб. м. Віртуальним реверсом (backhaul) імпортовано 92%. Практично увесь газ був спрямований для використання на внутрішньому ринку України", - прокоментували в ОГТСУ.

Загалом у січні послуги з транспортування газу з ЄС в Україну замовили 15 трейдерів, з них 5 українських компаній та 10 іноземних.

За звітний період реекспорт газу з України до країн ЄС сягнув 0,24 млрд кубометрів (тоді як у січні торік експорту практично не було). У режимі «митний склад» експортовано 0,23 млрд кубометрів газу, з них у режимі shorthaul – 0,17 млрд кубометрів. Послугами shorthaul та «митний склад» скористалися 12 компаній, з них 2 вітчизняних.

Транзит газу через українську ГТС до Європи склав 3,86 млрд кубометрів - на 51% більше порівняно з січнем 2020 року. Зниження проти грудня 2020 року – 32%, що в компанії пояснюють умовами чинного транзитного контракту.

При цьому в західному напрямку було протранзитовано 3,54 млрд кубометрів. Зокрема, у Польщу – 0,39 млрд кубометрів, Словаччину – 2,23 млрд кубометрів, Угорщину – 0,92 млрд кубометрів.

У південному напрямку транзит становив 0,55 млрд кубометрів, із них 0,15 млрд кубометрів – у Румунію та 0,39 млрд кубометрів – у Молдову.

«Поточний договір з Газпромом передбачає планове скорочення транзиту газу територією України. Згідно з контрактом, Газпром зобов’язаний оплатити прокачку 40 млрд куб. м газу, що на 25 млрд куб. м нижче контрактних зобов’язань 2020 року. Наразі ми бачимо, що, незважаючи на високі ціни на газ у Європі, суттєвого додаткового зростання обсягів транзиту не відбулося. Більше того, не всі заброньовані та оплачені потужності були використані. Це свідчить, що вже існуючі потужності можуть забезпечити всі потреби в транзиті, немає жодної необхідності в будівництві додаткового газогону – "Північного потоку - 2"», – підкреслив Сергій Макогон, генеральний директор ОГТСУ.

Як повідомлялось, транзитну угоду між НАК «Нафтогаз України» та російським ВАТ «Газпром» було укладено наприкінці 2019 року строком на п’ять років. Вона передбачає бронювання Газпромом потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд кубометрів у 2020 році та по 40 млрд кубометрів у 2021-2024 роках.