Вітренка непокоять ціни Укрнафти: продають значно дешевше, ніж на ринках Європи

Зазначається, що в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко висловив занепокоєння щодо подальшого продажу нафти ПАТ "Укрнафта" через аукціони за ціною, що є значно нижче європейської ринкової.

Останній з таких аукціонів відбувся 16 лютого 2021 року і, за даними Української енергетичної біржі, на ньому було продано 179 тис. тонн нафти за ціною близько 11,18 грн за тонну.

"У доларовому еквіваленті це є значно нижче за поточну ціну сирої нафти на європейському ринку", - наголосили в міністерстві.

Читайте також: Нафта дорожчає на тлі перебоїв з поставками у США через шторм

У Міненерго також повідомили, що сьогодні, 17 лютого, буде проведено нараду для обговорення варіантів виходу з цієї ситуації: як через зміни у законодавстві, яке регулює проведення таких аукціонів, так і через вплив на НАК "Нафтогаз України" як мажоритарного акціонера Укрнафти.

У міністерстві вважають, що певною мірою до таких наслідків призводить недосконалість чинного законодавства, тому діючий механізм продажу нафти на аукціонах потребує удосконалення. Там підкреслюють, що НАК "Нафтогаз України" також має використовувати важелі впливу на ПАТ "Укрнафта" як її мажоритарний акціонер.

"Ці важелі впливу також мали би бути використані для уникнення таких ситуацій, коли Укрнафта вкотре продає нафту за фактично заниженою ціною", - заявив Вітренко.

Як повідомлялося, за 2020 рік ПАТ "Укрнафта" повністю погасило податковий борг, включаючи нараховані штрафи та пеню за несвоєчасну сплату грошових зобов’язань, і сплатила 48,2 млрд грн податків, що в чотири рази більше, ніж роком раніше. При цьому, за підсумками 2019 року компанія мала майже 30 млрд грн боргу, включаючи нараховані штрафи та пені. За 2019 рік ПАТ "Укрнафта" сплатило до бюджетів усіх рівнів податків на суму 12,47 млрд грн.