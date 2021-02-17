Нафта дорожчає на тлі перебоїв з поставками у США через шторм

Ціни на нафту незначно зросли в середу, 17 лютого, на фоні перебоїв у поставках на півдні США, викликаних арктичним штормом. Зростання цін обмежено очікуваннями, що група ОПЕК + може послабити обмеження видобутку після засідання в квітні.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $63,52 за барель, що на $0,17 (0,27%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила $60,10 за барель, що на $0,05 (0,08%) вище рівня на закриття попередніх торгів. Попередні торги щодо стандартів завершилися на рівні $63,35 і $60,05 відповідно.

Поставки американської нафти були обмежені через сильні холоди у Техасі й інших штатах, які стали причиною відключення енергії. Аналітики ANZ і Citigroup підрахували, що видобуток сланцевої нафти в США скоротився як мінімум на 2 млн бар. /добу. (б/д). За оцінками Citi, до початку березня сукупні втрати видобутку становили близько 16 млн барелей.

Однак екстремальні холоди також вдарили по попиту на сиру нафту через збої в роботі нафтопереробних заводів. Так, розташований у районі Х'юстона в Пасадені (штат Техас) НПЗ Chevron Corp потужністю 112 229 б/д був закритий 16 лютого.

Джерела в ОПЕК + повідомили агентству Reuters, що виробники нафти в групі, ймовірно, послаблять обмеження поставок після квітня, враховуючи відновлення цін. Однак будь-яке збільшення видобутку буде незначним, оскільки виробники побоюються нових провалів у боротьбі з пандемією COVID-19.

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Добровільне скорочення нафтовидобутку Саудівської Аравією на 1 млн б/д закінчується в наступному місяці. Хоча Ер-Ріяд не поділився своїми планами на період після березня зі своїми партнерами по ОПЕК +, у групі очікують, що Саудівська Аравія поверне поставки з квітня.

Група ОПЕК + зустрінеться для визначення виробничої політики 4 березня.

Станом на 09:45 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 63,66 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 63,44 долара за барель, що на 9 центів вище за рівень закриття торгів ($63,35).