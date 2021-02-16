Нафта дорожчає через сильні морози у США

Ціни на нафту виросли у вівторок, 16 лютого, через холоди, які привели до закриття свердловин і нафтопереробних заводів у найбільшому нафтовидобувному штаті США - Техасі.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $63,54 за барель, що на $0,24 (0,38%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX виросла на $0,75 (1,26%) - до $60,22 за барель. Попередні торги щодо стандартів завершилися на рівні $63,3 і $60,22 відповідно.

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У понеділок через холоди у Сполучених Штатах було зупинено буріння нафтових свердловин, призупинили роботу нафтопереробні заводи Техасу і були запроваджені обмеження для операторів трубопроводів природного газу і сирої нафти.

Рідкісні для цих місць сильні морози змусили постачальників електроенергії штату ввести її тимчасові відключення, в результаті чого майже 3 млн домогосподарств і підприємств залишилися без електрики.

Згідно з даними Управління енергетичної інформації (EIA), Техас виробляє близько 4,6 млн бар. нафти на добу. Тут працює 31 НПЗ, що більше, ніж у будь-якому штаті США.

"Несподіване порушення поставок у США знову призвело до короткострокового відновлення цін, яке, ймовірно, підняло ціни на нафту до рівня, до якого ринки в кінцевому підсумку прямували, але лише трохи швидше, ніж очікувалося", - сказав Стівен Іннес з Axi.

Станом на 09:45 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 63,43 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 63,30 долара за барель, що на 4 центи вище за рівень закриття торгів ($63,26).