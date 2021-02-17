В Україні варто побудувати три нові блоки АЕС - Міненерго

У Міністерстві енергетики вважають доцільним побудувати три нові атомні енергоблоки - два на Хмельницькій атомній станції і один - на Рівненській, якими будуть заміщені блоки АЕС, термін експлуатації яких наразі спливає.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час форуму "Україна 30. Платіжка" сказав заступник міністра енергетики Юрій Бойко, повідомляє "Українська енергетика".

"Повинна реалізовуватися програма заміщення поточних атомних блоків: будівництво ХАЕС-3, ХАЕС-4. На мій погляд, ще більш перспективним є проєкт будівництва п'ятого блоку РАЕС", - висловив думку Бойко, підкресливши, що вважає цю програму не менш перспективною, ніж капітальні ремонти і продовження терміну експлуатації тих блоків, термін експлуатації яких закінчується.

Він зазначив, що атомна енергетика повинна розвиватися, а не лише підтримувати її поточний стан, оскільки вона є стратегічною і базовою для енергетики України.

Як повідомляв Укрінформ, корейська компанія Korea Hydro & Nuclear Power (КНNP) висловила зацікавленість в будівництві енергоблока з реактором APR-1400 на Рівненській АЕС, де вже виконано частину підготовчих робіт з обґрунтування вибору майданчика.

Про готовність добудувати два енергоблоки Хмельницької АЕС заявляла компанія Westinghouse. Компанія оголосила, що готова долучитися не лише до забезпечення ядерним паливом третього та четвертого енергоблоків ХАЕС, але й постачати для них таке обладнання, як автоматизовані системи управління технологічним процесом (АСУТП).

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Енергоблок №3 ХАЕС почали будувати у вересні 1985 року, №4 – у червні 1986-го. Обидва блоки запроєктовані на поточну потужність 1000 МВт, з реакторною установкою ВВЕР-1000/В-320. Але, попри їхню будівельну готовність 75% для №3 (змонтовано близько 85 одиниць устаткування) та 28% для №4, 1990 року проєкт був призупинений через «постчорнобильський» мораторій на будівництво нових АЕС.

На РАЕС у 2018 році була затверджена типова дорожня карта будівництва нових енергоблоків та заміщуючих потужностей, на основі якої була розроблена дорожня карта будівництва енергоблоку №5 РАЕС. Наразі розпочато перший етап будівництва – передпроєктні роботи.