В Україні варто побудувати три нові блоки АЕС - Міненерго
Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час форуму "Україна 30. Платіжка" сказав заступник міністра енергетики Юрій Бойко, повідомляє "Українська енергетика".
"Повинна реалізовуватися програма заміщення поточних атомних блоків: будівництво ХАЕС-3, ХАЕС-4. На мій погляд, ще більш перспективним є проєкт будівництва п'ятого блоку РАЕС", - висловив думку Бойко, підкресливши, що вважає цю програму не менш перспективною, ніж капітальні ремонти і продовження терміну експлуатації тих блоків, термін експлуатації яких закінчується.
Він зазначив, що атомна енергетика повинна розвиватися, а не лише підтримувати її поточний стан, оскільки вона є стратегічною і базовою для енергетики України.
Як повідомляв Укрінформ, корейська компанія Korea Hydro & Nuclear Power (КНNP) висловила зацікавленість в будівництві енергоблока з реактором APR-1400 на Рівненській АЕС, де вже виконано частину підготовчих робіт з обґрунтування вибору майданчика.
Про готовність добудувати два енергоблоки Хмельницької АЕС заявляла компанія Westinghouse. Компанія оголосила, що готова долучитися не лише до забезпечення ядерним паливом третього та четвертого енергоблоків ХАЕС, але й постачати для них таке обладнання, як автоматизовані системи управління технологічним процесом (АСУТП).
Енергоблок №3 ХАЕС почали будувати у вересні 1985 року, №4 – у червні 1986-го. Обидва блоки запроєктовані на поточну потужність 1000 МВт, з реакторною установкою ВВЕР-1000/В-320. Але, попри їхню будівельну готовність 75% для №3 (змонтовано близько 85 одиниць устаткування) та 28% для №4, 1990 року проєкт був призупинений через «постчорнобильський» мораторій на будівництво нових АЕС.
На РАЕС у 2018 році була затверджена типова дорожня карта будівництва нових енергоблоків та заміщуючих потужностей, на основі якої була розроблена дорожня карта будівництва енергоблоку №5 РАЕС. Наразі розпочато перший етап будівництва – передпроєктні роботи.