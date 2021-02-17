Енергоатом вивів другий енергоблок Хмельницької АЕС на повну потужність

Енергоатом вивів другий енергоблок Хмельницької АЕС на повну потужність

Укрінформ
Другий енергоблок Хмельницької АЕС 16 лютого 2021 року вийшов на повну потужність - 1007 МВт. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті НАЕК "Енергоатом".

"16 лютого о 17:40, 2-й енергоблок Хмельницької АЕС вийшов на свою повну потужність - 1007 МВт", - йдеться в повідомленні.

15 лютого другий енергоблок ХАЕС було достроково виведено з планового ремонту з метою надати Об‘єднаній енергосистемі України додаткову потужність в умовах критичного навантаження на неї та відмовитись від імпорту електроенергії з Російської Федерації.

Зазначається, що ремонтні роботи на другому енергоблоці ХАЕС було проведено з дотриманням усіх вимог безпеки.

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Як повідомляв Укрінформ, енергоблок №2 ХАЕС був виведений в планово-попереджувальний ремонт на 198 діб 29 серпня 2020 року. Така тривалість ремонту була обумовлена реалізацією заходів комплексної зведеної програми підвищення безпеки.

9 лютого 2021 року Комісія Держатомрегулювання погодила завершення ремонтних робіт на енергоблоці №2 та його підключення на місяць раніше запланованого строку.

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