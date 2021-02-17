Енергоатом вивів другий енергоблок Хмельницької АЕС на повну потужність

Другий енергоблок Хмельницької АЕС 16 лютого 2021 року вийшов на повну потужність - 1007 МВт.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті НАЕК "Енергоатом".

"16 лютого о 17:40, 2-й енергоблок Хмельницької АЕС вийшов на свою повну потужність - 1007 МВт", - йдеться в повідомленні.

15 лютого другий енергоблок ХАЕС було достроково виведено з планового ремонту з метою надати Об‘єднаній енергосистемі України додаткову потужність в умовах критичного навантаження на неї та відмовитись від імпорту електроенергії з Російської Федерації.

Зазначається, що ремонтні роботи на другому енергоблоці ХАЕС було проведено з дотриманням усіх вимог безпеки.

Як повідомляв Укрінформ, енергоблок №2 ХАЕС був виведений в планово-попереджувальний ремонт на 198 діб 29 серпня 2020 року. Така тривалість ремонту була обумовлена реалізацією заходів комплексної зведеної програми підвищення безпеки.

9 лютого 2021 року Комісія Держатомрегулювання погодила завершення ремонтних робіт на енергоблоці №2 та його підключення на місяць раніше запланованого строку.