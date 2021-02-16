Кулеба обговорив із главою МЗС Канади розширення угоди про вільну торгівлю
Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це йшлося під час першої після призначення Гарно телефонної розмови очільників зовнішньополітичних відомств.
Зазначається, що міністри обговорили активізацію взаємодії України та Канади у політичній, безпековій, оборонній, торговельній, інвестиційній та міграційній сферах.
«Сторони домовилися найближчим часом розпочати переговори щодо розширення дії положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою на сферу послуг та інвестицій», - йдеться у повідомленні.
Кулеба висловив вдячність за роботу канадської тренувальної місії UNIFIER в Україні, відзначивши це як приклад співпраці близьких партнерів.
Він поінформував співрозмовника про пріоритети діяльності Кримської платформи як майданчика для консолідації міжнародних зусиль з деокупації Криму та запросив канадську сторону взяти участь в її інавгураційному саміті цьогоріч.
Міністри привітали започаткування діяльності Українсько-канадської робочої групи з питань мобільності для посилення міжлюдських зв’язків. Глава МЗС України запропонував провести наступного місяця її перше засідання та підтвердив зацікавленість української сторони в укладенні двосторонньої угоди про молодіжні обміни.
Міністри приділили окрему увагу темі протидії пандемії COVID-19 та вакцинації населення.
Дмитро Кулеба та Марк Гарно підкреслили важливість координації подальших дій і формування спільних позицій у рамках підготовки до наступного етапу переговорів з Іраном задля притягнення до відповідальності винних у збитті літака рейсу PS752 та досягнення справедливості для жертв трагедії та їхніх родичів.
Марк Гарно запевнив, що Канада надалі непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.
Насамкінець, співрозмовники підтвердили взаємне запрошення здійснити робочі візити після нормалізації епідемічної ситуації.