Україна має відмовитись від перехресного субсидіювання в енергетиці - Копач

Для того, що Україна мала змогу продовжити синхронізацію своєї Об’єднаної енергосистеми з європейською енергетичною мережею ENTSO-E, в країні має бути припинене перехресне субсидіювання в енергетиці, основний тягар якого покладено на НАЕК «Енергоатом».

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав директор Секретаріату європейського Енергетичного Співтовариства Янез Копач під час панельної дискусії на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Платіжка».

"Україна має відмовитись від перехресного субсидіювання в енергетиці та виключити компенсацію ВДЕ з тарифу "Укренерго"", - зазначив він.

Копач нагадав про стурбованість фахівців Секретаріату Енергетичного Співтовариства перехресним субсидіюванням в українській енергетиці, основний тягар якого покладено на НАЕК «Енергоатом».

За словами Копача, експерти Співтовариства переконані, що діючий механізм ПСО несе значні ризики для належного фінансування безпечної роботи українських АЕС. Експерти наголошують на необхідності переходу на фінансову модель ПСО для усунення перехресного субсидіювання.

Також, за його словами, компенсації виробникам електроенергії з ВДЕ не може здійснюватися з тарифу з "Укренерго" на транспортування електроенергії .

«Один із важливих факторів повноцінного функціонування ринку – фінансова сталість тарифу на передачу електроенергії. Є тариф на транспортування електроенергії, тобто безпосередньо на послуги НЕК «Укренерго». Але нині компанія формує додаткову націнку для компенсації виробникам електроенергії з ВДЕ. Така націнка не може бути частиною відповідного тарифу з транспортування електроенергії. Більше того, це не відповідає законодавству країн-членів Енергетичного Співтовариства», – підкреслив Копач.

За його словами, Верховна Рада має розглянути й ухвалити відповідні зміни до закону про ринок електричної енергії. Він наголосив, що це неообхідна умова для того, щоб український енергоринок запрацював належним чином, і держава мала змогу продовжити синхронізацію своєї Об’єднаної енергосистеми з європейською енергетичною мережею ENTSO-E.