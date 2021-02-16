Енергоатом остаточно відмовився вивозити відпрацьоване ядерне паливо до Росії

Енергоатом вирішив остаточно відмовитися від вивезення відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) з українських АЕС на переробку та тимчасове зберігання до Російської Федерації.

Як передає Укрінформ, про це повідомив керівник НАЕК «Енергоатом» Петро Котін під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Платіжка».

«Починаючи з нинішнього року Енергоатом більше не користуватиметься послугами російських радіохімічних підприємств. Ми вирішили остаточно відмовитися від вивезення відпрацьованого ядерного палива до Росії. Потреба України у цих послугах нарешті відпала. Це значно зміцнює енергетичну безпеку нашої держави», – зазначив очільник компанії.

Він також повідомив, що вже у липні 2021 року Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) зможе прийняти першу партію ВЯП.

Керівник Енергоатома нагадав, що спорудження всіх будівельних конструкцій та інфраструктури з приймання і зберігання відпрацьованого ядерного палива з українських АЕС на майданчику ЦСВЯП Енергоатом завершив у грудні 2020 року.

За його словами, наразі тривають пусконалагоджувальні роботи та випробування обладнання і устаткування, поставленого на ЦСВЯП американською компанією Holtec. Експлуатація першого пускового комплексу ЦСВЯП розпочнеться у ІІ кварталі 2021 року – після завершення будівництва 43-кілометрової залізничної колії до сховища, яка з’єднає його із залізничною мережею України, уточнив Петро Котін.

Як повідомлялося, єдиним проблемним питанням для повноцінного запуску першого пускового комплексу в експлуатацію залишається реконструкція залізничної колії на ділянці Вільча – Янів. Протягом попередніх трьох років органи державної влади, які мали б забезпечити реконструкцію колії, цю роботу не виконали.

3 лютого 2021 року Кабінет Міністрів України передав залізничну колію від станції Вільча до станції Янів (зона відчуження, Іванківський район Київської області) на баланс НАЕК «Енергоатом». Ініціатором передачі виступила сама компанія. Таким чином НАЕК зможе стати замовником зазначеного будівництва й завершити його у найстисліші терміни. У подальшому Енергоатом матиме право господарського відання під’їзної колії до ЦСВЯП.