Енергоатом сплатив Westinghouse €12,5 мільйона за ядерне паливо

ДП «НАЕК «Енергоатом», в рамках існуючих фінансових зобов’язань, здійснило оплату на адресу компанії Westinghouse Electric Sweden AB в загальному обсязі 12,5 млн євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДП "НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що незважаючи на постійний дефіцит обігових коштів Енергоатом своєчасно розрахувався з компанією Westinghouse Electric Sweden AB за ядерне паливо.

«Виконання фінансових зобов’язань за постачання ядерного палива виробництва Westinghouse підтверджує прихильність Енергоатома довгостроковому плідному співробітництву між компаніями», - наголошують у Енергоатомі.

Westinghouse Electric Sweden AB є стратегічним партнером ДП «НАЕК «Енергоатом». Співробітництво між компаніями дозволило диверсифікувати джерела постачання ядерного палива для українських АЕС та зміцнити енергетичну безпеку України.

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Наразі ядерне паливо виробництва Westinghouse експлуатується на 6 з 15 енергоблоків атомних електростанцій України. Планується впровадити його й на енергоблоці №3 Рівненської АЕС.

Планується, що кількість енергоблоків, до активних зон яких завантажуватимуть виключно паливо Westinghouse, збільшиться до 2025 року.