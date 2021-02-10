Енергоатом сплатив Westinghouse €12,5 мільйона за ядерне паливо
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДП "НАЕК "Енергоатом".
Зазначається, що незважаючи на постійний дефіцит обігових коштів Енергоатом своєчасно розрахувався з компанією Westinghouse Electric Sweden AB за ядерне паливо.
«Виконання фінансових зобов’язань за постачання ядерного палива виробництва Westinghouse підтверджує прихильність Енергоатома довгостроковому плідному співробітництву між компаніями», - наголошують у Енергоатомі.
Westinghouse Electric Sweden AB є стратегічним партнером ДП «НАЕК «Енергоатом». Співробітництво між компаніями дозволило диверсифікувати джерела постачання ядерного палива для українських АЕС та зміцнити енергетичну безпеку України.
Наразі ядерне паливо виробництва Westinghouse експлуатується на 6 з 15 енергоблоків атомних електростанцій України. Планується впровадити його й на енергоблоці №3 Рівненської АЕС.
Планується, що кількість енергоблоків, до активних зон яких завантажуватимуть виключно паливо Westinghouse, збільшиться до 2025 року.