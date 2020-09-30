Енергоатом і Westinghouse підписали новий контракт на постачання ядерного палива

Компанії "Енергоатом" та Westinghouse (США) підписали новий контракт щодо постачання в Україну палива для реакторів типу ВВЕР-440.

Церемонія підписання відбулася у присутності Президента Володимира Зеленського, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Патріком Фрагманом, президентом та головним виконавчим директором американської компанії Westinghouse, яка постачає ядерне паливо для українських атомних електростанцій. У присутності глави держави відбулося підписання нового контракту між компаніями "Енергоатом" та Westinghouse щодо постачання в Україну палива для реакторів типу ВВЕР-440", - ідеться у повідомленні.

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Крім того, сторони підписали Протокол про наміри з розвитку співробітництва між компанією-постачальником та Відокремленим підрозділом Державного підприємства "НАЕК "Енергоатом" – "Атоменергомаш".

За даними ОП, цей документ передбачає виготовлення Атоменергомашем компонентів палива Westinghouse з ринком збуту за межами України, збільшення номенклатури компонентів палива, які можуть виготовлятися Атоменергомашем. Також передбачається виробництво обладнання для інспекції палива ВВЕР-1000 та/або ВВЕР-440.

Після підписання документів Президент нагадав, що Україна свого часу стала першою у світі країною, якій вдалося диверсифікувати постачання ядерного палива для реакторів ВВЕР-1000.

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За його словами, із новим контрактом Україна буде однією з перших країн, яка отримуватиме альтернативне паливо для реакторів ВВЕР-440.

Глава держави запевнив, що нові домовленості є продовженням плідного 20-річного партнерства між Україною та США щодо диверсифікації постачання палива на українські АЕС.

"Це – перш за все поглиблення диверсифікації постачання ядерного палива для нашого державного Енергоатома, який генерує на сьогодні більше половини електроенергії в Україні. Тому цей договір є стратегічним для нас", – заявив Зеленський.

Крім того, Президент наголосив, що підтримує контракти та домовленості, спрямовані на покращення умов у енергетичній галузі України, а також ті, що сприятимуть створенню нових робочих місць.

Окремо він розповів, що атомна галузь в Україні має колосальний потенціал, який варто активно використовувати. Президент зауважив, що для цього необхідно створювати нові потужності й будувати нові енергоблоки.

За інформацією ОП, йдеться, зокрема, про Хмельницьку АЕС.

"Ми вже розглядаємо бюджет на майбутній рік. Будемо говорити про можливість добудови третього та четвертого енергоблоків", – зазначив Зеленський.

У свою чергу," т.в.о.президента Енергоатому Петро Котін проінформував, що підписання нового контракту є важливим рішенням для України та всіх держав Європейського континенту, які експлуатують блоки ВВЕР-440.

"Рішення спирається на Європейську стратегію енергетичної безпеки та Угоду між урядами України та Сполучених Штатів Америки стосовно проєкту кваліфікації ядерного палива для України", – заявив він.

Головний виконавчий директор компанії-постачальника Westinghouse Патрік Фрагман відзначив, що присутність глави Української держави надає новий імпульс розвитку атомної енергетики, і компанія рада допомагати в питаннях енергетичної безпеки, а також просувати послуги та продукцію України за кордоном.

Зі свого боку, тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін наголосила, що енергетична диверсифікація має бути основою енергетичної безпеки України, а сьогоднішня угода стане вигідною для України та США.

Фото: ОП