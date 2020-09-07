Westinghouse підтримує проєкт добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС

Westinghouse підтримує проєкт добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС

Укрінформ
Керуючий директор Westinghouse Electric Sweden AB Азіз Даґ підкреслив, що окрім постачання палива для українських атомних електростанцій, в Енергоатома та Westinghouse існує ще чимало напрямів для співробітництва, одним з яких є добудова третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НАЕК «Енергоатом».

«Ми переконані, що атомна генерація має і у майбутньому залишатись важливою складовою світової енергетики в цілому та українського енергетичного міксу зокрема. Але, як і в усьому світі, енергоблоки українських АЕС поступово старішають і прийде час, коли їх доведеться виводити з експлуатації. Тож треба пам’ятати, що атомні енергоблоки будуються не за один рік і для того, щоб зберегти потенціал української атомної генерації в майбутньому вже зараз треба працювати над питанням заміщення генеруючих потужностей, які будуть виводитися з експлуатації», - зазначив представник Westinghouse.

Він уточнив, що Westinghouse готовий долучитись не лише до забезпечення ядерним паливом третього та четвертого енергоблоків ХАЕС, але й постачати для них таке обладнання, як автоматизовані системи управління технологічним процесом (АСУТП). «В принципі Westinghouse готовий відгукнутись на будь-які потреби Енергоатома, які можуть виникнути під час будівництва нових енергоблоків», - наголосив Азіз Даґ.

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Енергоблок №3 ХАЕС почали будувати у вересні 1985 року, №4 – у червні 1986-го. Обидва блоки запроєктовані на поточну потужність 1000 МВт, з реакторною установкою ВВЕР-1000/В-320. Але, попри їхню будівельну готовність 75% для №3 (змонтовано близько 85 одиниць устаткування) та 28% для №4, 1990 року проєкт був призупинений через «постчорнобильський» мораторій на будівництво нових АЕС.

Питання добудови цих двох енергоблоків є стратегічно важливим для України, оскільки сприятиме її енергетичній безпеці, стійкості енергосистеми, доступності тарифу для споживачів, а також створенню тисяч робочих місць, що покращить соціально-економічний розвиток і регіону розташування ХАЕС, й інших територій.

Крім того, це наблизить Україну до стратегічної синхронізації вітчизняної енергосистеми з енергосистемою ЄС та її інтеграції в Європейську енергетичну мережу через створення на майданчику Хмельницької АЕС джерела резервного електропостачання, під’єднаного до європейської мережі ENTSO-E.

Фото: Енергоатом

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