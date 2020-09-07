Westinghouse підтримує проєкт добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС

Керуючий директор Westinghouse Electric Sweden AB Азіз Даґ підкреслив, що окрім постачання палива для українських атомних електростанцій, в Енергоатома та Westinghouse існує ще чимало напрямів для співробітництва, одним з яких є добудова третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НАЕК «Енергоатом».

«Ми переконані, що атомна генерація має і у майбутньому залишатись важливою складовою світової енергетики в цілому та українського енергетичного міксу зокрема. Але, як і в усьому світі, енергоблоки українських АЕС поступово старішають і прийде час, коли їх доведеться виводити з експлуатації. Тож треба пам’ятати, що атомні енергоблоки будуються не за один рік і для того, щоб зберегти потенціал української атомної генерації в майбутньому вже зараз треба працювати над питанням заміщення генеруючих потужностей, які будуть виводитися з експлуатації», - зазначив представник Westinghouse.

Він уточнив, що Westinghouse готовий долучитись не лише до забезпечення ядерним паливом третього та четвертого енергоблоків ХАЕС, але й постачати для них таке обладнання, як автоматизовані системи управління технологічним процесом (АСУТП). «В принципі Westinghouse готовий відгукнутись на будь-які потреби Енергоатома, які можуть виникнути під час будівництва нових енергоблоків», - наголосив Азіз Даґ.

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Енергоблок №3 ХАЕС почали будувати у вересні 1985 року, №4 – у червні 1986-го. Обидва блоки запроєктовані на поточну потужність 1000 МВт, з реакторною установкою ВВЕР-1000/В-320. Але, попри їхню будівельну готовність 75% для №3 (змонтовано близько 85 одиниць устаткування) та 28% для №4, 1990 року проєкт був призупинений через «постчорнобильський» мораторій на будівництво нових АЕС.

Питання добудови цих двох енергоблоків є стратегічно важливим для України, оскільки сприятиме її енергетичній безпеці, стійкості енергосистеми, доступності тарифу для споживачів, а також створенню тисяч робочих місць, що покращить соціально-економічний розвиток і регіону розташування ХАЕС, й інших територій.

Крім того, це наблизить Україну до стратегічної синхронізації вітчизняної енергосистеми з енергосистемою ЄС та її інтеграції в Європейську енергетичну мережу через створення на майданчику Хмельницької АЕС джерела резервного електропостачання, під’єднаного до європейської мережі ENTSO-E.

Фото: Енергоатом