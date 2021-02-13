Росія розширила санкції проти українських компаній
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на порталі правової інформації РФ.
Санкції запровадили проти трьох компаній і двох дочірніх підприємств з Одеси (ТОВ «Донмар», ТОВ «Краншип», ТОВ «Трансшип», дочірні підприємства «Трансшип Балк» і «Трансшип-Сервіс»), двох компанії з Дніпра (ТОВ «Максима Метал сервіс» і ТОВ «Солар стальконструкція») і проти двох юридичних осіб, зареєстрованих у Полтаві (ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод») і в Панамі (Kirgan Holding SA). Загалом у переліку - 84 компанії.
Документ вніс зміни до постанови від 1 листопада 2018 року. Згідно з цією постановою були ухвалені санкції «в зв'язку з недружніми діями України». Санкції мають на увазі заморозку грошей і цінних паперів, а також заборону на їхнє виведення за межі Росії.
У 2020 році Росія внесла до розширеного списку санкцій колишнього президента Петра Порошенка, лідера групи «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука, колишнього главу СБУ Валентина Наливайченка та ще понад 35 осіб.