Росія розширила санкції проти українських компаній

Уряд Росії розширив список компаній, стосовно яких на території країни запроваджені економічні санкції проти України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на порталі правової інформації РФ.

Санкції запровадили проти трьох компаній і двох дочірніх підприємств з Одеси (ТОВ «Донмар», ТОВ «Краншип», ТОВ «Трансшип», дочірні підприємства «Трансшип Балк» і «Трансшип-Сервіс»), двох компанії з Дніпра (ТОВ «Максима Метал сервіс» і ТОВ «Солар стальконструкція») і проти двох юридичних осіб, зареєстрованих у Полтаві (ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод») і в Панамі (Kirgan Holding SA). Загалом у переліку - 84 компанії.

Читайте також: Росія розширила економічні санкції проти України

Документ вніс зміни до постанови від 1 листопада 2018 року. Згідно з цією постановою були ухвалені санкції «в зв'язку з недружніми діями України». Санкції мають на увазі заморозку грошей і цінних паперів, а також заборону на їхнє виведення за межі Росії.

У 2020 році Росія внесла до розширеного списку санкцій колишнього президента Петра Порошенка, лідера групи «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука, колишнього главу СБУ Валентина Наливайченка та ще понад 35 осіб.