СЕТАМ шукає міжнародного партнера для продажу активів закордонним інвесторам

Державне підприємство «СЕТАМ» Міністерства юстиції шукає міжнародного партнера для просування і продажу активів виставлених на продаж через майданчик OpenMarket за межами України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті держпідприємства.

«Рішення… прийнято в зв’язку з розширенням ринку продажу і поглибленням співпраці з українськими банками. На нашого партнера буде покладено обов’язок просування аукціонів для інвесторів, маркетинг та представництво підприємства на зустрічах за кордоном», — повідомив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.

Як відомо, з 2015 року на OpenMarket було проведено майже 500 тис. електронних аукціонів на 14,1 млрд грн. Понад 20 банків співпрацюють з підприємством по продажу балансових активів. Для них було організовано та проведено понад 1 000 успішних аукціонів та продано майна на суму близько 3,5 млрд грн в рамках добровільного продажу. При цьому, 55% лотів продано з приростом ціни, що дозволило додатково заробити понад 150 млн грн.

До найбільш системних партнерів за цим напрямом у ДП «СЕТАМ» вважають банки державного сектору: Ощадбанк, Укргазбанк та ПриватБанк. Окрім цього у підприємства укладені договори з такими фінансовими установами: НБУ, «Альфа-Банк Україна», «ПУМБ», «Райффайзен Банк Аваль», «Таскомбанк», Банк Львів, Полтава Банк, МТБ Банк, Кліринговий Дім, Мегабанк, Метабанк, Скай Банк.