СЕТАМ цьогоріч продав майна майже на 2,7 мільярда

ДП «СЕТАМ» у 2020 році продало майна на 2,66 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі державного підприємства, що є у розпорядженні агентства.

За 2020 рік на майданчику OpenMarket ДП «СЕТАМ» було проведено 9 019 успішних аукціонів. Найбільше лотів було реалізовано від Державної виконавчої служби. Серед категорій продажу найпопулярнішою стала нерухомість та транспорт.

«Незважаючи на пандемію, завдяки конкурентним аукціонам нам вдалось додатково заробити для наших продавців 313 млн грн, а також залучити нових партнерів до системи. Крім того, в рамках добровільного продажу ми провели 353 успішних аукціони на 494 млн грн», - повідомив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.

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Як повідомлялося, аукціони OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) працюють на всій території України з 2014 року. Загалом через цей майданчик було реалізовано лотів на 13 млрд грн. За час існування системи в ній зареєструвалися 83 845 користувачів, що є найбільшим показником серед подібних онлайн-аукціонів в Україні.