Укргазбанк продає на СЕТАМ пул активів на 500 мільйонів

Укргазбанк продає на СЕТАМ пул активів на 500 мільйонів

Укрінформ
Укргазбанк виставив на електронний аукціон OpenMarket (Державне підприємство «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) 111 лотів на загальну суму 500 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі ДП «СЕТАМ».

Серед виставлених на продаж - приміщення мініпивзаводу, торгово-побутовий комплекс з готельними номерами, будинок культури, багатопоточне КПП та інші лоти.

Найдешевший лот - земельна ділянка в селі П'ятихатки Кременчуцького району Полтавської області за стартовою ціною 101 тис. грн.

Найдорожчий лот — будинок культури в Києві, по вул. Миколи Василенка, стартова ціна якого 66,4 млн грн.

«Укргазбанк — один з наших основних партнерів з 2016 року. За весь час співпраці було реалізовано майна банку більш як на 1,3 млрд грн. Серед виставлених лотів є багато цікавого майна, яке може піти з “молотка” з суттєвим підвищенням ціни. Очікуємо жваві торги» — наголосив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.

Аукціон буде проведено 31 серпня 2020 року.

Читайте також: СЕТАМ продав майна ПриватБанку на понад 400 мільйонів

Як повідомлялось, онлайн-аукціон OpenMarket (ДП «СЕТАМ») працює на всій території України з 2014 року. За цей час тут продано майна на 12,3 млрд грн.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-