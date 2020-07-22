СЕТАМ продав майна ПриватБанку на понад 400 мільйонів

СЕТАМ за більш як три роки реалізував майна ПриватБанку на 404,9 млн грн, за цей час було проведено 261 успішних аукціонів.

Про це йдеться в пресрелізі, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Державне підприємство «СЕТАМ» (Міністерства юстиції України), починаючи з 2017 року, реалізувало майна Акціонерного товариства державного банку «ПриватБанк» на загальну суму 404 911 833 грн", йдеться в повідомленні.

Було проведено 261 успішних аукціонів. Додатково зароблено для установи — 61 003 280 грн.

Найдорожчим проданим лотом стала нафтобаза у Львівській обл. Вона була продана за 31 920 000 грн. Лотом з найбільшим приростом ціни стала нафтобаза у Житомирській області. Її було продано за 21 858 007 грн, приріст ціни склав 620%. Загальне підвищення ціни від початкової по лотах складає — 15%.

«404 млн грн зароблених для нашого партнера ПриватБанку — це показник справжньої відкритої конкуренції на нашому майданчику. Я впевнений, що у недалекому майбутньому ці показники збільшаться», — наголосив гендиректор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.

Онлайн-аукціон OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) працює на всій території України з 2014 року. Загальна сума продажу з початку роботи 12,3 млрд грн.