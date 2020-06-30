СЕТАМ продає бізнес-центр у Києві за 166 мільйонів

На електронному аукціоні OpenMarket (ДП «СЕТАМ») виставлено на продаж будівлю центру сімейного дозвілля "Дивосвіт" площею 7 317 кв. м в Оболонському районі міста Києва.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

"Лот виставлено в систему приватним виконавцем, а стягувачем по виконавчому провадженню є АТ «Укрексімбанк». Дата проведення аукціону - 23 липня 2020 року. Стартова ціна - 166 403 000 грн", - йдеться у повідомленні.

Гарантійний внесок 8,32 млн грн. Будівля введена в експлуатацію у 2013 році. Відстань від метро «Оболонь» складає 100 метрів.

«Враховуючи місцезнаходження та інфраструктуру району цей лот є привабливим для інвесторів. Якщо об’єкт не знайде свого покупця на першому аукціоні попереду ще дві уцінки, тому, думаю увага з боку користувачів OpenMarket буде суттєвою», - зазначив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.

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Аукціон OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) працює на всій території України з 2014 року. Загальна сума продажу з початку роботи 12 млрд грн