Україна цього року планує продовжувати системну боротьбу з корупцією і наближатиметься до стандартів ЄС.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час спільного брифінгу з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми маємо намір використати весь цей рік для ґрунтовної роботи, результатом якої має стати подальше практичне наближення України до стандартів ЄС. Одним із головних завдань для України та нашого уряду залишається безумовно боротьба з корупцією. Це системна боротьба, яка включає розвиток інституцій, зміну правил гри в різних секторах економіки, запровадження нових законодавчих ініціатив і актів», - сказав Шмигаль.

Він додав, що у 2021 році Україна продовжить розвивати ринкові відносини для зменшення впливу монополій. Шмигаль зауважив, що, зокрема, планується «запуск ринку землі, ефективна робота ринку газу, ринку інших послуг в нашій державі за найкращими стандартами ЄС».

Глава уряду додав, що стратегічним завданням для України є утвердження країни з успішною європейською демократією, з міцними державними інститутами і конкурентною економікою, інтегрованою в економічний та фінансовий простір Європейського Союзу.

Шмигаль зауважив, що серед тем, які обговорили з Домровскісом, було питання подальшої лібералізації торгівлі між Україною та ЄС, що сприятиме збільшенню взаємного товарообігу та подальшому зближенню економік.

Глава уряду наголосив, що Кабмін залишається відданим курсу проєвропейських реформ та докорінних внутрішніх перетворень у державі для того, щоб український бізнес продовжував активно виходити на ринок ЄС, щоб в Україну прийшли великі інвестиції та новітні технології.

Як повідомляв Укрінформ, у проєкті доповіді Європарламенту, винесеному сьогодні на голосування під час пленарного засідання ЄП, Євросоюз вітає суттєві успіхи України у впровадженні реформ у межах імплементації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, наголошуючи, що їх стійкість і послідовність прямо залежить від ефективної боротьби з корупцією та дотримання принципів верховенства права.

Фото: www.kmu.gov.ua