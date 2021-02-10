Продаж електроенергії: Енергоатом обіцяє сприяти розслідуванню НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять слідчі дії у приміщенні відокремленого підрозділу «Енергоатом-Трейдинг» з метою перевірки інформації про ймовірні порушення під час аукціонів з продажу електроенергії.

Про це йдеться у заяві пресслужби НАЕК "Енергоатом", передає Укрінформ.

"Сьогодні, 10 лютого, з метою перевірки інформації про ймовірні порушення під час проведення аукціонів з продажу електроенергії до ВП «Енергоатом-Трейдинг» прибули детективи Національного антикорупційного бюро України для проведення слідчих дій. НАЕК «Енергоатом» усіляко сприятиме детективам, оскільки зацікавлена у максимально прозорому й об’єктивному розслідуванні кримінальних справ", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що 3 лютого Енергоатом офіційно звернувся до НАБУ з пропозицією про "цілковиту взаємодію, зокрема через надання всієї необхідної інформації та документації для сприяння всебічному та об‘єктивному розслідуванню відкритих кримінальних справ".

Водночас в Енергоатомі заявили, що звернуться до суду щодо неправдивих повідомлень про обшуки в компанії.

"Найближчим часом ці відверто брехливі повідомлення стануть предметами позовів до судових інстанцій про захист честі, гідності та ділової репутації", - заявили у НАЕК.

Раніше директор НАБУ Артем Ситник на пресконференції підтвердив інформацію, що працівники Національного антикорупційного бюро у середу, 10 лютого, проводять обшуки в Енергоатомі.

За його словами, слідчі дії проводяться у справі, яка стосується продажу електроенергії. Ситник повідомив, що провадження розпочато виходячи з аналізу ситуації "з дискримінаційним чинником продажу електроенергії", яку "можуть викупити тільки окремі споживачі". За даними слідства, наразі можна говорити про завдання збитків державі через продаж електроенергії за заниженими цінами.

Директор НАБУ додав, що слідство у цій справі відомство розпочало після публікацій у ЗМІ і звернень до САП.

Народний депутат Гео Лерос 10 лютого у Фейсбуці повідомив, що НАБУ проводить обшуки в офісі Енергоатома за адресою: вул.Назарівська, 3А.