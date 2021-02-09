ТЕС не зможуть припинити виробляти електроенергію за власним бажанням - Герус

Голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заспокоює, що генеруючі компанії, будь-яких форм власності, не зможуть припинити виробляти електроенергію з якихось міркувань, за бажанням їх власників.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Хочу всіх заспокоїти. Електроенергія є, світло є. Вони будуть і сьогодні, і завтра. Ведеться робота, як діяти у цій складній ситуації, щоб у всіх було світло", - зазначив Герус, коментуючи ситуацію, що склалася в енергосистемі України станом на початок лютого, коли на складах ТЕС відсутнє вугілля, а 10 енергоблоків вийшли в аварійний ремонт.

Він наголосив, що запобіжником цьому є, по-перше, ліцензійні умови.

"Компанія не може припинити виробляти електроенергію. У всіх є продана електроенергія на майбутнє. Ті обсяги, які продані, мають бути вироблені. Друге - є ліцензійні умови. Це правила гри, яких мають дотримуватися учасники ринку. У нас за порушення ліцензійних умов НКРЕКП має право накладати санкції. Також є системний оператор "Укренерго", який має право давати станціям команди на включення", - зазначив Герус.

Крім того, наголосив голова парламентського комітету, держава дбає про диверсифікацію джерел генерації та про безперебійне постачання енергії.

"Є держава, яка дбає про резерв, щоб були альтернативи. Зараз є імпорт, який становить близько 2%. Те все, що не покриває наша українська генерація, покриває імпорт", - сказав Герус.

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Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю, 12 лютого, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднить результати позапланових перевірок АТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «Донбасенерго», АТ «ДТЕК Західенерго», ПАТ «Центренерго» і ТОВ «ДТЕК Східенерго» в частині виконання ліцензійних умов щодо забезпечення необхідних резервів палива.

За словами голови НКРЕКП Валерія Тарасюка, у разі доведення порушень, далі можуть бути вжиті різні заходи - від штрафів до позбавлення ліцензій. Він наголосив, що така перевірка проводиться вперше за весь час роботи енергетичного Регулятора.