Українці торік втричі частіше переказували гроші за кордон - найбільше у США та на Кіпр

За минулий рік українці оформили 34 706 е-лімітів на переказ коштів за кордон, з яких понад 77% (26 719) через ПриватБанк. Лідером за кількістю переказів коштів від українців залишаються США.

Про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні Укрінформу.

Зазначається, що порівняно з 2019 роком кількість оформлених е-лімітів зросла більш як утричі (26 719 проти 7 200). Загальна сума оформлених через ПриватБанк лімітів у 2020 році сягнула в еквіваленті 137,6 млн дол., а в середньому українці минулого року інвестували за кордон трохи більш як по 5 тис. дол.

На відміну від 2019 року, коли е-ліміти переважно оформлювалися для розміщення коштів на закордонних рахунках, у 2020 році українці найчастіше оформлювали дозволи на вивезення валюти для купівлі цінних паперів світових компаній. Саме на інвестиції за кордон у банку було оформлено 66% (17 663) е-лімітів, 33% (8 842) - на розміщення коштів на закордонному особистому рахунку та 1% (214) – на страхування життя за кордоном.

Лідером за кількістю переказів коштів від українців залишаються США - за 2020 році для інвестицій у американські компанії оформлено 14 607 е-лімітів. На другому місці Кіпр - 2 868 е-лімітів, також популярні перекази на банківські рахунки в країнах, де найбільше українських заробітчан, - Польщі (2 124) та Іспанії (1 662). Найбільше інвестованих за кордон коштів українці переказали у доларах США (70%), також популярні євро (25%) та польський злотий (4,5%).

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Е-ліміт – електронний ліміт операцій клієнта, у рамках якого Національний банк дозволяє надсилати перекази для: інвестицій за кордон (наприклад, купівля акцій закордонних компаній); розміщення коштів на власних рахунках за межами України; виконання зобов'язань перед нерезидентами за договорами страхування життя.