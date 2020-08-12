Нацбанк посилить кіберзахист переказу коштів

Національний банк планує підвищити рівень інформаційної безпеки та кіберзахист у сфері переказу коштів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

З метою підвищення надійності та ефективності роботи платіжних систем правління Національного банку розробило проєкт постанови про затвердження положення “Про захист інформації та кіберзахист в платіжних системах”, що пропонується для громадського обговорення. Зокрема, регулятор має намір встановити чіткі вимоги до учасників платіжного ринку щодо побудови системи захисту інформації та кібербезпеки, порядку дій при виявленні кібератак, що знижують надійність функціонування платіжних систем.

Нові вимоги поширюватимуться на платіжні організації платіжних систем, створені резидентами України, на операторів послуг платіжної інфраструктури, на учасників-резидентів платіжних систем, створених резидентами чи нерезидентами України. Зокрема, передбачається: впровадити ризик-орієнтований підхід до захисту інформації, в залежності від суми можливих збитків (вимоги до ключових учасників платіжного ринку будуть вищими), встановити вимоги до використання засобів захисту інформації, визначити політику управління доступом, створити передумови для мінімізації кількості шахрайських операцій, інцидентів інформаційної безпеки та кіберінцидентів у сфері переказу коштів, унеможливити порушення безперервності діяльності суб’єктів переказу коштів та підвищити захист користувачів платіжних послуг.

Зауваження і пропозиції до проєкту Нацбанк прийматиме до 7 вересня 2020 року.