$5,3 мільярда з початку року: звідки в Україну переказували гроші

За січень-червень 2020 року обсяг приватних переказів коштів до України офіційними та неформальними каналами становив 5,365 млрд доларів, з України – 246 млн доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.

У Нацбанку зазначили, що на банківські рахунки або через карткові платіжні системи чи поштові відділення було здійснено переказів на 1,187 млрд доларів. Це на 8% більше, ніж за перше півріччя 2019 року. Середня сума одного переказу в Україну зросла з 355 до 374 доларів.

З України за І півріччя 2020 року через системи переказу коштів було переказано суму, що в еквіваленті становить близько 212 млн доларів. На 26,2% більше порівняно з аналогічним періодом 2019 року. Середня сума одного переказу з України зросла із 358 доларів у першому півріччі 2019 року до 462 доларів.

Найпопулярніші напрямки переказів майже не змінилися з минулого року: в Україну найбільше коштів надійшло із США, Італії, Ізраїлю, РФ та Німеччини, а з України більше відправлено до РФ, Грузії, Азербайджану, Туреччини та Польщі.

На 31,3% порівняно з першим півріччям 2019 року збільшився і обсяг переказів у межах України через системи переказу коштів, до 117,94 млрд грн (еквівалент 4,55 млрд доларів). Більше 78% переказів у межах України забезпечили: NovaPay (платіжна організація ТОВ "Пост Фінанс") – 45,12% переказів, Поштовий переказ (платіжна організація ПАТ "Укрпошта") – 21,42% переказів та Фінансовий світ (платіжна організація ТОВ "Українська платіжна система") – 11,89% переказів у межах України.

Як повідомляв Укрінформ, за 2019 рік обсяг грошових переказів через системи переказу коштів у межах України зріс на 38,6% порівняно з 2018 роком, до 197,93 млрд грн (еквівалент 7,68 млрд доларів).

За оцінками Національного банку у 2019 році обсяг приватних переказів (офіційними та неформальними каналами) в Україну становив майже 12 млрд доларів, з України – майже 0,6 млрд доларів. З них через системи переказу коштів в Україну надійшло майже 2,3 млрд доларів, а з України – майже 0,4 млрд доларів.