Перекази українських заробітчан із Польщі цьогоріч впадуть на 30% - експерти

В цьому році українські трудові мігранти перекажуть з Польщі в Україну на 30% менше коштів, ніж торік. У грошовому еквіваленті ця сума становитиме приблизно $4 млрд.

Про це йшлося у прогнозах польських та українських експертів під час вебінару на тему "Міграція та перекази заробітчан – вплив пандемії COVID-19", інформує аналітичний центр CASE Україна.

"Скорочення грошових переказів з Польщі в Україну через наслідки пандемії може сягнути 30%", - заявив головний економіст Польської федерації підприємців Лукаш Козловський.

На думку експерта, це може бути наслідком зростання рівня безробіття у Польщі до понад 10%. За такого безробіття українцям буде важко працевлаштуватись в Польщі на постійну, але не сезонну роботу.

За словами виконавчого директора аналітичного центру CASE Україна Дмитра Боярчука, в цілому падіння доходів заробітчан на 30% загрожує втратою в цьому році 4 млрд дол. валютних надходжень в Україну.

Як оцінюють польські експерти, приблизно 12% українських заробітчан залишили Польщу під час карантину та повернулись додому. Однак, враховуючи сезонних працівників, яких погано обліковує офіційна статистика, кількість українців, які залишили Польщу, є вищою.

Найбільше українських трудових мігрантів працюють в промисловому секторі, будівництві, транспорті та підтримуючих сервісах і мають постійне працевлаштування. Станом на сьогодні, польські промисловість та будівництво, де зайнято найбільше українських працівників, показують відносну стабільність. Тому поки є підстави вважати, що українці будуть затребувані в Польщі і після завершення карантину.

Водночас, як зауважують польські експерти, Польща є більш відкритою для сезонних та циклічних працівників, і поки не готова активно надавати дозволи на постійне проживання.

Експерти зауважили, що Польща щороку приймає до 2 млн трудових мігрантів з України. Це основна група українських працівників за кордоном, яка торік сформувала 12,9 млрд дол. переказів в Україну.