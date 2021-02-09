Шмигаль: Цього року ми хочемо отримати перший концесійний автобан

Кабінет Міністрів працює над реалізацією першої концесійної дороги в Україні у 2021 році.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час виступу на всеукраїнському форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цього року ми хочемо отримати першу автомобільну дорогу, перший автобан концесійний, який би почав такий цілий ланцюжок розвитку концесій автомобільних доріг для України, ми б отримали європейську інфраструктуру», - зазначив Шмигаль.

За його словами, над цим питанням нині активно працює Міністерство інфраструктури разом з Укравтодором. Він також не виключив, що, окрім доріг, у концесії можуть бути мости та інші об’єкти.

Як повідомлялося, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що до концесії готують шість залізничних вокзалів, включаючи столичний вокзал.