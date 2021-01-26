Криклій: Шість залізничних вокзалів зараз готуються до концесії

Шість залізничних вокзалів зараз готуються до концесії, включаючи столичний вокзал.

Великі вокзали, які є свого роду магнітами, будемо у концесії передавати не поодинці, а таким собі набором.

Як передає Укрінформ, про це повідомив в інтерв'ю РБК-Україна міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Це буде, найімовірніше, як нам рекомендує наш партнер Світовий банк, IFC, у форматі 1+1: тобто один великий вокзал і один менший вокзал. Тоді ми можемо знаходити стратегічного концесіонера, який зацікавлений у великому вокзалі. Маленький йому буде у донавантаження", - сказав Криклій.

Міністр уточнив, що вже зараз будуть проводитись завершальні процедури з техніко-економічної оцінки цих об'єктів для того, щоб готувати концесійні конкурси.

"Але конкурси хочемо вже цього року запустити. У планах зараз Київський та Кінницький вокзали. Потім – Миколаїв, Дніпро, Харків і Чоп. Щодо цих об'єктів ще вивчається, як краще їх можна скомплектувати у форматі 1+1", - зауважив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця з 25 січня запустила новий модернізований приміський електропоїзд за маршрутом Київ — Тарасівка — Київ.