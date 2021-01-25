Модернізований приміський електропоїзд почав курсувати за маршрутом Київ — Тарасівка

Укрзалізниця з 25 січня запустила новий модернізований приміський електропоїзд за маршрутом Київ — Тарасівка — Київ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті УЗ.

Зазначається, що поїзд курсуватиме у робочі дні та буде здійснювати 8 рейсів (по чотири вранці та ввечері) у періоди найбільшого пасажиропотоку.

"Перший поїзд відправлятиметься зі станції Тарасівка о 05:48 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 6:09. Наступні рейси відправлятимуться зі станції Тарасівка о 07:11, 08:31, 10:01, 16:47, 18:14, 19:26.", - йдеться у повідомленні.

Із приміського вокзалу станції Київ-Пасажирський у перший рейс поїзд відправлятиметься о 06:22, потім – о 07:44, 09:04 та о 16:06, 17:24, 18:45, 19:57. Поїзди зупинятимуться на станціях Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Вишневе.

"Вказаний електропоїзд має підвищену комфортність та швидкість. Відстань із Боярки до Києва він долатиме за 21 хв., а з Вишневого — за 15 хв., одночасно електропоїзд вміщує близько 1 тис. пасажирів. На зазначеному маршруті щоденно курсуватиме 8 поїздів у робочі дні — по 4 вранці та ввечері в пікові періоди", - додають в Укрзалізниці.

Також зауважують, що запуск нового поїзда став можливим завдяки домовленості регіональної філії «Південно-Західна залізниця» з Київською обласною адміністрацією. Зокрема, територіальні громади міст Боярка та Вишневе беруть на себе зобов’язання компенсувати перевізнику 100% витрат за перевезення громадян пільгових категорій. Ці витрати передбачені в місцевих бюджетах на 2021 рік.

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