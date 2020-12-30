Вокзали Києва та Вінниці можуть стати першими концесійними проєктами в цій сфері - Криклій

Міністерство інфраструктури вважає, що вокзали Києва та Вінниці можуть стати першими концесійними проєктами серед пасажирських вокзалів.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час наради щодо дослідження з оцінки ринку в рамках пілотного проєкту концесії пасажирських вокзалів, повідомляє пресслужба міністерства.

За словами Криклія, міністерство розглядає як перші потенційні концесії вокзали Києва та Вінниці, також вирішено підготувати пре-ТЕО концесії пасажирських вокзалів у Львові та Одесі.

Під час наради загалом обговорили оцінки ринку щодо пасажирських вокзалів міст Харків, Дніпро, Вінниця, Хмельницький, Миколаїв, Чоп, Київ.

"Ми очікуємо великих міжнародних гравців, які мають відповідний досвід з управління вокзалами та готові інвестувати. Так само як і локальних інвесторів. Переваги отримають усі стейкхолдери: держава та місцеві органи влади – додаткові робочі місця та податки, концесійні платежі; Укрзалізниця – зменшення збитків, оновлення та розвиток інфраструктури; інвестор – прибуток; споживачі – якісно новий публічний простір, а також нові послуги та додатковий комфорт", - пояснив міністр.

Він також висловив вдячність міжнародним партнерам за надану технічну допомогу щодо підготовки дослідження з оцінки готовності концесії перших 7 пілотних вокзалів та проведений аналіз ринку.

Тестування інтересу міжнародних та локальних інвесторів відповідно до різних сценаріїв групування транзакції пілотних вокзалів важливе для прийняття подальших рішень щодо наступних кроків проєкту, зокрема написання концептуальної записки та ТЕО.

Міністерство інфраструктури очікує на продуктивну співпрацю з інвесторами, які зацікавлені у розбудові сучасної залізничної інфраструктури та реалізації перспективних проєктів державно-приватного партнерства в Україні.

За підсумками заходу, Мінінфраструктури підтримало подальші дії щодо концесії залізничних вокзалів та необхідності групування відповідних об’єктів.

Участь у заході взяли лідер програм з інфраструктури та сталого розвитку Світового банку в Білорусі, Молдові та Україні Ель-Хіфнаві Бахер, Глобального інфраструктурного фонду та Міжнародної фінансової корпорації - в.о. члена правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

Як повідомляв Укрінформ, у концесії українських залізничних вокзалів зацікавлені шість інвесторів, тому АТ "Укрзалізниця" готується до розробки техніко-економічного обґрунтування проєктів.

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Кабінет Міністрів 18 листопада 2020 року визначив перелік пріоритетних для держави інвестиційних проєктів на 2020—2023 роки. Серед іншого, до переліку внесено проєкти, які стосуються залізничної інфраструктури: концесія вокзалів/станцій Харків-Пасажирський, Дніпро-Головний, Вінниця, Миколаїв, Чоп, Київ-Пасажирський, Хмельницький; електрифікація дільниць Ковель - Ягодин -держкордон і Ковель - Ізов - держкордон; будівництво колії Мостиська - Скнилів; закупівля вантажних електровозів для оновлення рухомого складу Укрзалізниці.

Концесія — форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів державної власності (таких як дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам.