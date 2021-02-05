Адміністрація Байдена переглядає підвищені Трампом тарифи для ЄС – Білий дім

Адміністрація США проводить перегляд торговельної політики уряду Трампа щодо Євросоюзу, яка передбачає запровадження додаткових тарифів на окремі групи товарів.

Про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я знаю, до торговельних тарифів (для Євросоюзу – ред.) існує великий інтерес, тож це зараз також переглядається (адміністрацією президента – ред.)», - повідомила Псакі.

Як повідомлялося, адміністрація Байдена прийняла рішення щодо перегляду політики попереднього уряду США у широкому спектрі питань. Чинність низки указів Трампа призупинено.

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Посол Європейського Союзу в США Ставрос Ламбрінідіс наприкінці січня закликав адміністрацію Байдена негайно зняти тарифи на імпорт сталі та алюмінію, а також опрацювати врегулювання давньої суперечки щодо субсидій на літаки.