Байден назвав Китай найбільшим конкурентом США

Байден назвав Китай найбільшим конкурентом США

Укрінформ
Президент США Джо Байден назвав Китай «найбільш серйозним конкурентом» країни.

Про це він заявив під час оголошення основних положень зовнішньої політики США під час виступу в четвер у Державному департаменті, передає Укрінформ з посиланням на Голос Америки.

«Ми будемо протистояти економічному зловживанню з боку Китаю, будемо протидіяти його агресивним, силовим діям, відреагуємо на атаку Китаю на права людини, інтелектуальну власність та світовий порядок.

Водночас Байден наголосив, що США готові до співпраці з Китаєм.

«Але ми готові працювати з Пекіном, коли це відповідає інтересам США. Ми будемо конкурувати з позиції сили, відбудовуючи нашу власну домівку на краще, працюючи з нашими союзниками та партнерами, відновлюючи нашу роль у міжнародних інститутах та повертаючи довіру до нас, та наш моральний авторитет, значну частину якого було втрачено», - заявив Байден.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 серпня 2020 року у США заявили, що запроваджують санкції проти 11 китайських чиновників та їхніх союзників у Гонконзі, зокрема голови гонконзької адміністрації Керрі Лам, за їхню роль в обмеженні політичних свобод в колишній британській колонії.

У відповідь Міністерство закордонних справ КНР запровадило санкції проти представників адміністрації 45-го президента США Дональда Трампа.

Крім того, США запровадили економічні санкції проти 9 китайських компаній, серед яких виробник смартфонів Xiaomi.

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