Часи, коли Штати поступалися перед агресивними діями Росії, скінчилися - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що політика Вашингтона відносно Росії тепер не буде поступливою, як за часів адміністрації Трампа, тож Америка більше не вагатиметься, щоби збільшити ціну за агресивні дії РФ.

Про це він заявив під час оголошення основних положень зовнішньої політики США під час виступу в четвер у Державному департаменті, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Я чітко дав зрозуміти президенту Путіну – в інакший спосіб, ніж мій попередник – що часи, коли Сполучені Штати поступалися перед агресивними діями Росії – втручанням у наші вибори, кібератаками, отруєнням їхніх (російських) громадян - скінчилися", - наголосив Байден.

Президент США також закликав Росію припинити утиски демократії та прав людини, а також звільнити опозиційного лідера Олексія Навального, якого кремлівська влада "переслідує за викриття корупції". Він вкотре закликав Кремль звільнити Навального негайно та без усіляких умов.

"Ми не вагатимемося, щоби збільшити вартість для Росії", - підкреслив президент США.

Як повідомляв Укрінформ, Росія разом з Китаєм залишається основним противником США – відповідно до американської стратегії національної безпеки.