Адміністрація Байдена спроможна ефективно протидіяти Росії - Білий дім

Нинішня адміністрація США - на відміну від уряду Трампа - спроможна в ефективний спосіб протидіяти зловмисному впливу Росії.

Про це заявив у четвер під час брифінгу у Вашингтоні радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає власний кореспондент Укрінформу.

«На відміну від попередньої адміністрації, ми вживатимемо заходів, щоб притягнути Росію до відповідальності за всі зловмисні дії, які вона зробила", - заявив радник Байдена.

Він підкреслив, що Сполучені Штати «спроможні протидіяти Росії ефективно» та робитимуть це - коли і як вважатимуть за потрібне.

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Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден віддав розпорядження главі національної розвідки країни провести комплексну оцінку зловмисної активності Росії по всьому спектру, аби прийняти ефективне рішення щодо реакції США у відповідь.

Фото: CNN